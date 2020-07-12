Пандемия стоила европейским компаниям более 100 млрд долларов

Больше всех пострадали компании энергетического сектора

С начала года пандемия коронавируса стоила европейским компаниям более 100 млрд долларов. Об этом свидетельствуют подсчеты Dow Jones, передает "Интерфакс".

Отмечается, что больше всех пострадали компании энергетического сектора, автопроизводители и представители модной индустрии. Однако, в этой ситуации больше всего выиграли – продуктовые ритейлеры и фармацевтические компании.

Оценки Dow Jones основаны на отчетности европейских компаний за финансовые кварталы, которые пришлись на период с января по конец мая текущего года: за этот период они недополучили в общей сложности около 102,66 млрд долл выручки.

В то же время, добавлена выручка компаний, полученная в том числе путем повышения спроса на лекарства и пищевые продукты, составила 23,87 млрд долл.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз разработал и согласовал масштабный план восстановление экономики после пандемии COVID-19 в размере 750 млрд евро.