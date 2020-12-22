Пандемия охватила весь мир: Коронавирус обнаружили в Антарктиде

Антарктида

На чилийской исследовательской станции у 36 человек подтвердили COVID-19

Антарктида перестала быть единственным континентом, где не был выявлен коронавирус. COVID-19 подтвердился у 36 человек на чилийской исследовательской станции. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

Согласно сообщению, среди заразившихся - 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили.

У трех членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили заражение COVID-19.

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Напомним, в мире по состоянию на утро 22 декабря обнаружили 77 726 671 случай коронавируса, 54 607 424 человека выздоровели, 1 709 243 – умерли.

В свою очередь, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

А тем временем мутировавший коронавирус, обнаруженный ранее в Великобритании и Италии, зафиксировали также в Нидерландах, Дании, Австралии и Южно-Африканской Республике.