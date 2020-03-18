В РФ за последние сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, общее число выросло до 147 человек

Коронавирус из открытых источников

31 случай выявлен в Москве, еще по одному — в Томской и Новосибирской областях.

В России за последние сутки зарегистрировали 33 новых случая заражения Covid-19, таким образом общее число заболевших выросло до 147 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу.

Отмечается, что 31 случай выявлен в Москве, еще по одному — в Томской и Новосибирской областях.

Все инфицированные в последние две недели посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и на данный момент помещены в карантин.

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Напомним, по состоянию на утро, 18 марта, в мире зарегистрировали более 198 тыс. случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на утро 18 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 - летальные.