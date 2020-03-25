Пандемия коронавируса: В Нидерландах остановили быстрое распространение инфекции

Коронавирус из открытых источников

Отмечается, что инфицированные пациенты перестали передавать вирус как минимум двум другим людям

Правительство Нидерландов заявил, что благодаря правильным действиям в стране удалось остановить быстрое распространение коронавирус. Об этом сообщает NOS.

Директор Центра контроля инфекционных заболеваний Яап ван Діссел отметил, что количество заражений от инфицированных на коронавирус людей ниже или равно одному.

По его словам, что через карантинные ограничения, инфицированные пациенты перестали передавать вирус как минимум двум другим людям, как это было раньше и интенсивная терапия может справиться с числом серьезно больных пациентов.

Отметим, общее количество зараженных в Нидерландах составляет 5560 человек. Также 276 пациентов умерли.

Напомним, по состоянию на 25 марта количество инфицированных коронавірусною болезнью COVID-19 в мире составляет 422 989 человек.

Как отмечается, ситуация с коронавирусом в Европе стремительно ухудшается. Количество больных в Италии выросла до 69 176 человек. Количество летальных случаев в стране, вызванных осложнениями COVID-19, - 6 820.

Второй европейской страной с наибольшим количеством больных COVID-19 является Испания, где зарегистрировано 42 058 случаев заражения. Также о 32 991 пациента сообщила Германия.

Кроме этого, до 55 222 больных увеличилось количество случаев COVID-19 в Соединенных Штатах Америки, 801 пациент умер.