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Пандемия коронавируса: В мире смогли побороть инфекцию более 166 тысяч человек

Иллюстрированное фото из открытых источников

Лидером по заражению являются США

По состоянию на утро, 31 марта, в мире зафиксировано 786 228 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом свидетельствуют данные карты распространения заражения от центра Джона Хопкинса.

Согласно данным, с начала распространения инфекции подтвердили 37 820 летальных случаев и 166 041 человек, который смог излечиться.

В настоящее время, лидером по смертности является Италия. Там умерло более 10% от общего количества заболевших – 11 591 человек из 101 739 случаев. Выздоровели в Италии 14 620 человек. 

На втором месте - Испания. Сейчас жертвами стали 7716 человек из 87 956 подтвержденных случаев. Число тех, кто поборол болезнь выше, чем в Италии – 16 780 человек.

США возглавляют список с общим количеством заражений - 164 539 случаев. В Штатах умерло 3170 человек, вылечилось – 5896.

Кроме того, за минувшие сутки в Китае не зафиксировали ни одного случая смерти от коронавируса и не обнаружили новых больных COVID-19. Однако с начала 31 марта в Китае зарегистрировали 5 летальных случаев и 79 случаев заражения.

Напомним, по состоянию на вечер 30 марта в Украине официально зафиксировано 548 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Из них, 13 летальных случаев, а также 8 - полностью выздоровели.

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