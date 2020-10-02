Пандемия коронавируса ухудшила состояние демократии в 80 странах, – правозащитники

Больше всего проблем испытали демократии, которые борются за становление

Пандемия коронавирус вызвала кризис демократии в 80 странах Фото из открытых источников

Пандемия COVID-19 вызвала кризис во всем мире, из-за чего состояние демократии и прав человека ухудшилось в 80 странах. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Freedom House и исследовательской компании GQR.

Отмечается, что особых проблем испытали демократии, которые борются за становление, и институты в репрессивных государствах. В частности, речь идет о злоупотреблении властью, недостаточной защите уязвимых групп, нехватке правительственной прозрачности и коррупции, влиянии на свободные СМИ, выборы и свободе волеизъявления.

Согласно результатам исследования, по меньшей мере 91 из 192 стран мира столкнулись с ограничениями реакции СМИ на вспышку COVID-19. ССеред прочего, были случаи арестов, насилия, преследования или запугивания журналистов, которые освещали тему коронавируса.

freedom house

Эксперты организаций сообщают, что пандемия повлияла и на выборы. В частности в США, здравоохранение в стране стало политизированным из-за приближающихся выборов президента. Также в отчете отметили и Беларусь, где на фоне коронавируса прошли президентские выборы, справедливость которых не признали.

freedom house

Что касается Украины, то эксперты отнесли ее в список стран, где демократия также ослабла на фоне пандемии. Однако подробностей в отчете правозащитники не привели.

freedom house

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Напомним, недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутереш заявил, что в результате глобальной нехватки подготовленности и взаимодействия коронавирус вышел из-под контроля. По его словам, человечество провалило испытание пандемией.