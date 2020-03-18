Пандемия коронавируса: NASA перевело сотрудников на удаленную работу

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Сотрудники будут работать дистанционно, из-за заражения коллег

Сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переходят на удаленную работу. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Согласно сообщению, несколько сотрудников NASA уже заразились коронавирусом COVID-19, в связи с чем, были приняты меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Этим вечером, 17 марта, руководство NASA приняло решение поднять все центры и объекты на Стадию 3 Системы реагирования NASA. Все сотрудники и подрядчики перейдут на обязательную удаленную работу до дальнейшего уведомления. Основной персонал миссии будет по-прежнему иметь доступ на месте", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в исследовательском центре Эймса при NASA в Калифорнии один из работников получил положительный результат на коронавирус.

Напомним, ученые из Вашингтонского научно-исследовательского института Kaiser Permanente в Сиэтле начали испытания вакцины против коронавируса COVID-19, введя ее первым четырем добровольцам.