Пандемия коронавируса: ЕС закрывает внешние границы

Урсула фон дер Ляйен пояснила, что эти ограничения вводятся с целью сдерживания распространения вируса

Европейский Союз решил временно прекратить движение людей через внешние границы на 30 дней. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам телефонной конференции с лидерами стран "Большой семерки" по поводу противодействия пандемии коронавируса COVID-19, пишет "Укринформ".

"Мы решили временно ограничить необязательные поездки в Европейский Союз. Будут исключения, например для граждан ЕС, которые возвращаются в ЕС, для медицинских работников и тому подобное", - отметила чиновница.

По ее словам, эти временные ограничения вводятся на период на 30 дней с целью сдерживания распространения вируса.

По состоянию на 16 марта, со времени появления коронавируса COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового коронавируса смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерли 6 513 пациентов.

В Украине лабараторно подтверждены 6 случаев заражения, в том числе и в Киеве. С 12 марта в стране введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.