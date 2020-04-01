Пандемия коронавируса: Число зараженных в мире превысило 859,7 тысяч

Коронавирус AP Photo

Лидером по количеству заражений остаются США, по смертности - Италия

По состоянию на утро 1 апреля в мире общее число зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 859 796 человек. Об этом свидетельствуют данные распространения вируса от центра Джона Хопкинса.

Как отмечается, число летальных случаев от COVID-19 составляет 42 341 человек, в то же время выздоровел - 178 301 пациент.

Как известно, лидером по подтвержденным заболеваниям являются США - 189 618 человек, среди них летальных исходов - 4079, вылечились - 7109.

В Италии темпы заражения снизились и количество инфицированных коронавирусом составляет 105 792 человека. Умерших при этом - 12 428 человек, выздоровели - 15 729 человек.

В Испании подтверждено 95 923 заболеваний (8464 умерших, 19 259 - выписанных). В Китае число заболевших составляет 82 294 (3187 летальных случаев и 76 206 человек, справившишся с болезнью).

Напомним, по состоянию на вечер 31 марта в Украине официально зарегистрировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также зафиксировано 17 летальных случаев и 10 пациентов, завершивших лечение после выздоровления.