Пандемия коронавируса: Число инфицированных превысило отметку в 1 миллион

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Вылечиться смогли более 211 тыс. людей

По состоянию на утро 3 апреля, в мире общее число зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 1 016 128 человек. Об этом свидетельствуют данные распространения вируса от центра Джона Хопкинса.

Как отмечается, число летальных случаев от COVID-19 составляет 53 146 человек, в то же время выздоровели - 211 615 пациентов.

Сейчас в США зафиксировали 245 540 случаев заражения (умерли - 6053, выздоровели - 9148), в Италии – 115 242 (умерли - 13 915, выздоровели - 18 278), в Испании – 112 065 (умерли - 10 348, выздоровели - 26 743), в Германии – 84 794 (умерли - 1107, выздоровели - 22 440), в Китае – 82 456 (умерли - 3326, выздоровели - 76 724).

Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 22 летальных случая и 19 человек уже выздоровели.