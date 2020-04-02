Пандемия коронавируса: 13 стран ЕС выступили с совместным заявлением

13 країн ЄС виступили зі спільною заявою pixabay.com

В ЕС глубоко обеспокоены рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате мер на фоне борьбы с коронавирусом

Германия и еще 12 стран-членов ЕС обнародовали заявление, в которой говорится о том, что они обеспокоены посягательством на основные права и свободы человека под предлогом борьбы с пандемией коронавируса, передает DW.

Согласно заявлению, страны обеспокоены рисками для верховенства закона, которые могут возникнуть в результате "определенных чрезвычайных мер".

Как отмечается, заявление, скорее всего, стало отсылкой к ситуации в Венгрии, где парламент наделил правительство Виктора Орбана исключительными полномочиями на время действия режима чрезвычайного положения.

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Справка:

Правозащитная организация "Репортеры без границ" ранее жестко раскритиковала венгерский законопроект.

Исполнительный секретарь организации Кристиан Мир заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "злоупотребил кризисной ситуацией в стремлении к абсолютной власти над венгерскими СМИ".

По его словам, документ "грозит "заткнуть рот" последним независимым журналистам".

В свою очередь министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью Die Welt заявил, что европейцам нельзя мириться с тем, что внутри ЕС существует "диктаторское правительство", и призвал отправить Венгрию в "политический карантин".