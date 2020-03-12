live
Новости » Мир Читати новину українською

Пандемия коронавируса: В небе над Сиднеем появилась надпись "Мойте руки"

Имя пилота, который написал в небе напоминание, неизвестно

Жителям Сиднея (Австралия) неизвестный пилот напомнил простейший способ, как можно уберечь себя от коронавируса COVID-2019. Так, в небе над городом появилась надпись "Мойте руки". В сети сразу начали публиковать фото и видео действия.

Как отмечается, надпись в небе появилась вблизи залива Порт-Джексон.

Возможно, необычная идея пришла пилоту в голову после того, как австралийское правительство призвало внимательнее относиться к личной гигиене.

В соцсетях автора "небесной" надписи благодарят и надеются, что такое напоминание для жителей Австралии действительно станет действенным.

 

Напомним, COVID-2019 распространяется по миру, и из-за количества инфицированных людей и географии распространения ВОЗ объявила коронавирус пандемией. Читайте подробнее в статье "Пандемия коронавируса: К чему готовиться и стоит ли волноваться украинцам".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Первый вице-спикер сообщил об особом режиме для СМИ в здании Верховной Рады Нападение на Сивохо, автоматическая фиксация нарушений ПДД и первый день карантина в Украине: Главное за 12 марта Медицинская система трещит по швам: Эксклюзивные подробности из больницы в Италии Чтобы предотвратить протесты, власть ввела карантин, – Кацман
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Порошенко на допрос. Мировой кризис. Контрабанда в Украине | 12.03.2020
Кризис на пороге. Закон о языке. Решение правительства относительно карантина | Ток-шоу
Евгений Червоненко | Госрезервы. Рынок земли. Языковой вопрос | Ток-шоу
Макс Бужанский | HARD с Влащенко | 11.03.20
Переговоры с Россией: Когда ожидать мира? Режим повышенной безопасности в Киеве | Ток-шоу
На поклон к МВФ. Языковые баталии. Эпидемиологические мероприятия в Украине | Ток-шоу