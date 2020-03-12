Пандемия коронавируса: В небе над Сиднеем появилась надпись "Мойте руки"

Имя пилота, который написал в небе напоминание, неизвестно

Жителям Сиднея (Австралия) неизвестный пилот напомнил простейший способ, как можно уберечь себя от коронавируса COVID-2019. Так, в небе над городом появилась надпись "Мойте руки". В сети сразу начали публиковать фото и видео действия.

Как отмечается, надпись в небе появилась вблизи залива Порт-Джексон.

Возможно, необычная идея пришла пилоту в голову после того, как австралийское правительство призвало внимательнее относиться к личной гигиене.

В соцсетях автора "небесной" надписи благодарят и надеются, что такое напоминание для жителей Австралии действительно станет действенным.

Whoever does this - thank you! If only the teachers in my daughters' school would listen to this advice and make kids wash their hands. #WashYourHands #washyourdamnhands #coronavirusaustralia pic.twitter.com/QXF7UC9uz8 — Kasia (@Kasia_Zetka) March 12, 2020

“Wash hands” has been written in the sky in Sydney. #coronavirusaustralia pic.twitter.com/qDM4tpp0wX — Amelia McGuire (@ameliamcguiree) March 12, 2020

Напомним, COVID-2019 распространяется по миру, и из-за количества инфицированных людей и географии распространения ВОЗ объявила коронавирус пандемией. Читайте подробнее в статье "Пандемия коронавируса: К чему готовиться и стоит ли волноваться украинцам".