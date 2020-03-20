Пандемия коронавируса: На улицы Милана вывели военных

Ansa

Присутствие военных будет иметь большой сдерживающий эффект, отметил губернатор

По распоряжению префектуры Милана на улицы города вышли 114 военных, чтобы контролировать соблюдение горожанами приказа не покидать собственные жилища. Об этом сообщает ANSA.

"Сто четырнадцать военных будут задействованы для контроля выполнения мероприятий по сдерживанию распространения эпидемии вируса Covid-19", - говорится в сообщении.

Ansa

"Присутствие военных будет иметь большой сдерживающий эффект. Возможно, планируя пойти на улицу, человек увидит, что там военный патруль, и изменит мнение", - сказал губернатор.

Ansa

Напомним, общее количество зараженных коронавирусом в Италии выросла до 28710 человек, а минимум 2978 инфицированных погибли.