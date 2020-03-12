Пандемия коронавирус может закончиться до июня, - китайский эпидемиолог

Южнокорейские солдаты распыляют дезинфицирующее средство в качестве меры предосторожности против распространения нового коронавируса в Сеуле EPA-EFE

Но это возможно, если все страны будут придерживаться инструкций от ВОЗ

Пандемия коронавирус Covid 2019 в мире может длиться до июня, а в Китае пик эпидемии уже прошел – и страна может справиться с ней еще в марте, передает Reuters.

Старший советник китайского правительства с медицины и эпидемиолог Чжун Наньшань заявил на пресс-конференции 12 марта, что глобальная пандемия коронавирус может закончиться до июня, если другие страны серьезно отнесутся к вспышке и примут жесткие меры.

"Мой совет: призываю все страны следовать инструкциям ВОЗ и вмешиваться в национальном масштабе. Если все страны смогут мобилизоваться, это может закончиться к июню", - отметил эпидемиолог.

По его словам, в Китае уровень повторного заражения среди тех, кто выздоровел от коронавирус, низкий.

"Китай уже прошел пик заболеваемости – новые случаи в провинции Хубэй, где новый коронавирус впервые с’явился в декабре 2019 года, наконец стали единичными", - сказал он.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирус в мире.

Зато, по состоянию на 12 марта в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19 и зафиксирована новая подозрение коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Польше 57-летняя женщина стала первой жертвой коронавирус COVID-19.