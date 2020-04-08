Пандемия COVID-19 является ответом природы на изменения климата, - Папа Римский

Также он призвал остерегаться популистских политиков, которых интересует только экономика

Папа Римский Франциск. Фото: EPA-EFE/GIUSEPPE LAMI

Папа Франциск считает, что вспышка коронавируса является одной из "реакций природы" на людей, которые игнорируют экологический кризис. Об этом сообщает CNN.

"Мы не реагировали на частичные катастрофы. Кто сейчас говорит о пожарах в Австралии, помнит, что 18 месяцев назад лодка могла пересечь Северный полюс, потому что ледники все растаяли? Кто сейчас говорит о наводнении?" - сказал Папа Римский в интервью.

В то же время он уточнил, что "не знает, это ли месть природы, но это, безусловно, ответ природы".

Кроме этого, Папа Римский также призвал остерегаться популистских политиков, которые, по его словам, выступают с речами, что напоминают Гитлера в 1933 году, и других, которые сосредотачиваются только на экономике.

"Меня волнует лицемерие некоторых политических личностей, которые говорят о соприкосновения с кризисом, о проблеме голода в мире, но тем временем производят оружие. Сегодня я считаю, что нам придется замедлить темпы производства и потребления и научиться понимать и созерцать природный мир", - сказал Папа Франциск.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск призвал людей прекратить все боевые действия в мире и объединиться в борьбе против COVID-19.