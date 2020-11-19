Пандемия COVID-19 может вызвать появление "потерянного поколения" детей, - ЮНИСЕФ

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Наибольшую опасность для детей представляют сбои в работе ключевых служб и рост уровня бедности

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен тем, что "длительное воздействие" пандемии COVID-19 на образование, питание и общее благосостояние детей может вызвать появление "потерянного поколения". Об этом говорится в отчете организации, сообщает DW.

По словам исполнительной директора ЮНИСЕФ Генриетты Форе, инфицируясь коронавирусом, дети преимущественно демонстрируют "легкие симптомы", поэтому значительно большую угрозу для них представляют вызванные пандемией сбои в работе ключевых служб и стремительно растущий уровень бедности. Форе предупреждает, что будущее целого поколения под угрозой.

Как указано в отчете ЮНИСЕФ, по состоянию на 3 ноября в 87 странах мира на детей и подростков в возрасте до 20 лет приходился 1 из 9 случаев заражения коронавирусом. Эксперты фонда со ссылкой убедительные доказательства утверждают, что при условии применения базовых мер безопасности преимущества от продолжения работы школ преобладают негативные последствия их закрытия.

Также известно, что по состоянию на ноябрь закрытие школ через COVID-19 повлияло на 572 миллиона учеников в 30 странах мира (это 33% от общего числа школьников в мире).

В ЮНИСЕФ прогнозируют, что из-за последствий пандемии COVID-19 к концу 2020 года еще у 6-7 миллионов детей в возрасте до пяти лет будут диагностированы признаки истощения или острого недоедания (рост на 14%). Это в конечном итоге приведет к более чем 10 тысячам дополнительных случаев детской смертности в месяц - главным образом в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии.

Напомним, ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в своем отчете указал, что по крайней мере треть детей не могла получить доступ к дистанционному обучению, в условиях закрытия школ из-за пандемии COVID-19.