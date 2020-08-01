Пандемия COVID-19 до сих пор угрожающая: ВОЗ объявила высший уровень тревоги
Чрезвычайный комитет рекомендовал государствам продолжать мобилизацию сил для реагирования на пандемию
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание по ситуации с пандемией коронавируса в мире, во время которого отмечалось, что пандемия будет долговременной, и поэтому необходимо усилить глобальные усилия. Об этом говорится в релизе чрезвычайного комитета ВОЗ.
По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, вспышка коронавируса до сих пор остается чрезвычайной ситуацией, связанной с общественным здоровьем, поэтому он объявил высший уровень тревоги.
"Многие страны считали, что они преодолели самое худшее, но сейчас борются с новыми вспышками. Некоторые из них, которые были менее поражены в первые недели, сейчас сталкиваются с растущим числом случаев заражений и смертей. А некоторые, у которых сразу были большие вспышки, взяли их под контроль", - отметил он.
Кроме того, чрезвычайный комитет рекомендовал государствам продолжать мобилизацию сил для реагирования на пандемию коронавируса, поддерживать все исследовательские усилия, в том числе путем финансирования, а также объединить усилия для обеспечения справедливого распределения средств диагностики и вакцин.
Странам также рекомендуют применять пропорциональные меры по поездкам, основываясь на оценке рисков, и регулярно пересматривать эти меры.
Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире усиливается именно поэтому он и собрал чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию.
К слову, по состоянию на утро 1 августа в Украине 71 056 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 1709 – летальные, а 39 308 пациентов выздоровели.