Пандемия COVID-19 до сих пор угрожающая: ВОЗ объявила высший уровень тревоги

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус flickr.com

Чрезвычайный комитет рекомендовал государствам продолжать мобилизацию сил для реагирования на пандемию

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание по ситуации с пандемией коронавируса в мире, во время которого отмечалось, что пандемия будет долговременной, и поэтому необходимо усилить глобальные усилия. Об этом говорится в релизе чрезвычайного комитета ВОЗ.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, вспышка коронавируса до сих пор остается чрезвычайной ситуацией, связанной с общественным здоровьем, поэтому он объявил высший уровень тревоги.

"Многие страны считали, что они преодолели самое худшее, но сейчас борются с новыми вспышками. Некоторые из них, которые были менее поражены в первые недели, сейчас сталкиваются с растущим числом случаев заражений и смертей. А некоторые, у которых сразу были большие вспышки, взяли их под контроль", - отметил он.

Кроме того, чрезвычайный комитет рекомендовал государствам продолжать мобилизацию сил для реагирования на пандемию коронавируса, поддерживать все исследовательские усилия, в том числе путем финансирования, а также объединить усилия для обеспечения справедливого распределения средств диагностики и вакцин.

Странам также рекомендуют применять пропорциональные меры по поездкам, основываясь на оценке рисков, и регулярно пересматривать эти меры.

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Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире усиливается именно поэтому он и собрал чрезвычайную комиссию, чтобы оценить ситуацию.

К слову, по состоянию на утро 1 августа в Украине 71 056 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 1709 – летальные, а 39 308 пациентов выздоровели.