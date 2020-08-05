Панама будет штрафовать свои корабли за посещение Крыма

Дипломаты Украины и Панамы договорились усилить сотрудничество между странами

Консультации МИД Украины и Панамы Евгений Енин

Панама усилит контроль за своими кораблями, которые входят в порты аннексированного Крыма под флагом страны. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Фейсбук.

По словам дипломата, МИД Панамы на консультациях с Украиной пообещало взять под контроль нарушение правил захода в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом. Енин отметил, что нарушителей будут ждать суровые санкции.

Кроме договоренностей в отношении панамских кораблей, стороны обсудили активизацию экономического сотрудничества между странами. В частности, речь идет об отраслях судостроения, авиаперевозки, гидроэнергетики и тому подобное.

Также Украина и Панама планируют усилить сотрудничество в рамках международных организаций, в частности, ООН. Енин добавил, что он поблагодарил панамского дипломата за взаимодействие со страной по "выдаче ВИП-беглецов".

Напомним, в мае текущего года Кабинет министров Украины официально внес Панаму в перечень оффшорных зон. Тогда отмечалось, что толчком к соответствующему шагу стало то, что в ЕС тоже внесли Панаму в такой перечень.