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Палестина зарегистрировала вакцину "Спутник V"

"Спутник V" EPA

Поставки запланированы на I квартал

Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций, передает "Интерфакс".

Как отмечается, регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире. Также вакцина одобрена для применения в Белоруссии.

"Поставки "Спутник V" в Палестину намечены на I квартал этого года, первая партия вакцины поступит в государство в течение месяца. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что больше 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом от коронавируса "Спутник V".

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