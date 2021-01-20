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Пакистан испытал баллистическую ракету, которая может нести ядерное оружие

AFP

Ракета была выпущена с территории Пакистана по условной цели в Аравийском море

В среду, 20 января, военные Пакистана провели успешные испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия Shaheen-III, способную нести ядерное оружие. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на вооруженные силы страны.

Отмечается, что целью летных испытаний была проверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения. В то же время пакистанская сторона сообщила, что ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной головной частью весом до тонны. Дальность полёта составит 2750 км.

Так, ракета была выпущена с территории Пакистана по условной цели в Аравийском море.

С успехом разработчиков уже успел поздравить президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан.

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Напомним, ранее власти Северной Кореи провели парад после завершения съезда "Трудовой партии КНДР" и с участием лидера страны Ким Чен Ына, где показали новые баллистические ракеты собственного производства.

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