Отвод судьи в деле о "скифском золоте" - очень важное достижение Украины, - Кулеба

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Глава МИД добавил, что суд еще не установил, когда состоится новое заседание по этому делу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что то, что Украина добилась отвода судьи в деле о "скифском золоте" из экспозиции музея во временно оккупированном Крыму, является очень важным достижением. Об этом он сказал на онлайн-брифинге в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень долго Украина боролась за отвод голландского судьи, относительно которого есть серьезные причины подозревать его в предвзятости в этом деле. Хотя может показаться, что это один из очередных, обычных процессуальных шагов в деле. Но то, что вчера этого судью отвели, является очень важным достижением", - подчеркнул министр.

Также Кулеба добавил, что суд еще не установил, когда состоится новое заседание по этому делу, но МИД продолжит работать над тем, чтобы дело продвигалось вперед как можно быстрее.

Как известно, в декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым – золотой остров в Черном море" (так называемое скифское золото), которые на момент аннексии Крыма находились в Нидерландах, должны быть возвращены в Украину. После этого администрация трех музеев аннексированного Крыма подала апелляцию на это решение, рассмотрение которой началось 11 марта 2020 года.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в деле о "скифском золоте".

К слову, Апелляционный суд Амстердама 16 июля 2019 года отложил решение по делу о "скифском золоте", постановив, что требует дополнительной информации от сторон.

Впоследствии, 13 сентября 2019 года, Украина подала ходатайство председательствующему об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама по делу о возвращении коллекции "скифского золота" из-за его тесного сотрудничества с Россией.

1 ноября того же года стало известно, что ходатайство украинской стороны об отводе судьи, который рассматривает дело о "скифском золоте", не было удовлетворено.