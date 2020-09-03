Отравление Навального: В Германии отреагировали на обвинения Лукашенко

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Кабмину ФРГ нечего добавить к сделанным накануне канцлером Ангелой Меркель заявлениям

Высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией Германии - неправда. Об этом ТАСС рассказал представитель немецкого правительства.

"Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой", - сказал представитель правительства.

По его словам, Кабмину ФРГ нечего добавить к сделанным накануне канцлером Ангелой Меркель и другими политиками заявлениям в отношении Навального.

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Напомним, сегодня, 3 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сведения правительства Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального являются фальсификацией и он готов предоставить доказательства.

До этого в правительстве Германии сообщили, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".