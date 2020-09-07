Отравление Навального: Состояние российского оппозиционера улучшилось, его вывели из комы

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Алексей Навальный провел в коме последние две недели

Российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы, в которой он находился в течение последних двух недель после отравления.Об этом сообщает пресс-служба немецкой клиники Charite.

"Здоровье Алексея Навального, который лечился в больнице "Шарите" от 22 августа 2020 года, улучшилось. Искусственная кома пациента, поддерживаемая лекарствами, была прекращена. Больного постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких", - отметили в больнице.

По данным немецких медиков, Навальный реагирует на то, что с ним разговаривают. В то же время в клинике отметили, что не исключают отдаленных последствий тяжелого отравления.

Информацию о состоянии Навального также подтвердила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

"Новости об Алексее. Сегодня его вывели из искусственной комы. Постепенно его отключат от ИВЛ. Он реагирует на речь и на обращение к нему", - написала она.

Напомним, 20 августа Алексея Навального срочно госпитализировали с признаками отравления. Политику стало плохо на борту самолета, который экстренно приземлился в городе Омск.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик успел утром выпить только черный чай и уже через несколько часов начал чувствовать себя плохо.

Позже врачи заявили, что основным рабочим диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ. Именно оно привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.

Впоследствии стало известно, что российского оппозиционера Алексея Навального отправили на лечение в Германию, а его самолет приземлился в Берлине.

Недавно в правительстве Германии заявили, что в организме Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский оппозиционер - жертва преступления, его хотели заставить замолчать.

Впоследствии президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что информация правительства Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией и он готов предоставить доказательства.