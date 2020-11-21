Отравление антисептиком: Число погибших в России возросло до 7 человек

В России зафиксировали массовое отравление антисептиком Фото из открытых источников

Всего пострадали девять человек

В селе Томтор Таттинского района Российской Федерации число погибших в результате отравления антисептиком для рук возросло до 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего по состоянию на 19 ноября было зарегистрировано 9 пострадавших. После инцидента остаток антисептика, который вызвал летальные исходы, отправили на экспертизу.

"Количественный химический анализ установил содержание метанола 69%. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, глотании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор

Так, при приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов. Однако тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества. В связи с этим в Роспотребнадзоре призвали граждан использовать антисептические средства лишь для наружного применения.

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Кроме того, информация об инциденте была направлена в правоохранительные органы, начаты рейды по выявлению антисептика в объектах торговли. Также продукция была снята с реализации.

Напомним, 18 ноября жители Таттинского района приобрели пятилитровую канистру "Кожного антисептика для обработки рук" в одном из местных магазинов и выпили его. В результате несколько человек погибли, еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии.