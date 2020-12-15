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Относительно большая надежда: Германия может вернуться к нормальной жизни осенью 2021 года

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

В Германии планируют привить от коронавируса 60% людей

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна может вернуться к нормальной жизни до осени 2021 года, если все сложится с вакциной от коронавирус. Об этом сообщает Spiegel.

По ее словам, к концу лета в Германии планируют привить от коронавируса 60% людей.

Канцлер считает, что ситуация с коронавирусом стабилизируется ближе к осени, однако зима будет сложной.

"Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация", - заявила Меркель.

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Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник, что страна может столкнуться с третьей волной коронавирус если граждане будут проявлять неосторожность в ближайшие недели. 

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