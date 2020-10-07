"От патриотических речей": В российской школе потеряли сознание 13 детей

Школьная линейка Фото из открытых источников

Чиновники это объяснили тем, что у школьников есть "возрастные и физиологические особенности"

В одной из российских школ Псковской области 13 учеников потеряли сознание во время линейки. Местная чиновница убеждает, что это могло быть спровоцировано "волнением от патриотических речей и музыки". Об этом сообщила начальник управления образования местной администрации Татьяна Лозницкая, передает РБК.

"Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотического и морального направления, особая музыка. Это было серьезное, волнующее мероприятие. При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже ученики рядом с ним отнеслись к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно", – сказала чиновница.

По ее словам, у школьников есть "возрастные и физиологические особенности", которые могли бы стать причиной потери сознания.

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