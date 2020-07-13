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От коронавируса умер "Доктор Рейнальдо" из телесериала "Дикая Роза"

Раймундо Капетильо Фото из открытых источников

Актеру было 76 лет

Мексиканский актер Раймундо Капетильо известный как "Доктор Рейнальдо" из сериала "Дикая Роза", в возрасте 76 лет скончался от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает El Universal.

Согласно сообщению, артист был госпитализирован 5 июля. Все это время он находился в одной из клиник Мехико под присмотром врачей, однако скончался 12 июля из-за осложнений, вызванных заражением коронавируса.

Справка:

Раймундо Капетильо родился 1 сентября 1943 года в Мехико. В конце 1960-х годов начал свою карьеру на телевидении, в театре и кино. Артист прославился после роли доктора Рейнальдо в телесериале "Дикая Роза".

Среди экранных работ: "Белые розы для моей черной сестры", "Свирепая любовь", "Итальянка собирается замуж", "Женщина, случаи из реальной жизни", "Волшебная молодость", "Марисоль", "Дикое сердце", "Женщины-убийцы" - всего более пятидесяти проектов.

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Напомним, на 58-м году жизни от рака груди скончалась актриса и жена Джона Траволты Келли Престон.

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