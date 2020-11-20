От COVID-19 умер глава Сербской православной церкви патриарх Ириней

Патриарх Сербский Ириней Associated Press

В августе ему исполнилось 90 лет

На 91-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, скончался глава Сербской православной церкви патриарх Ириней. Об этом написал в своем Instagram президент Сербии Александр Вучич.

"Для меня было честью, что Вас знал. Такие, как Вы, никогда не уходят", - написал глава страны.

Как сообщает "ВВС News Украина", о болезни Иринея стало известно в начале ноября, тогда же патриарха госпитализировали. Он находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.

Несколько дней назад появились сообщения, что ему стало лучше, однако уже 19 ноября состояние патриарха резко ухудшилось. Его лечением занималась группа российских врачей.

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Известно, что патриарх Ириней (Гаврилович) родился 28 августа 1930 года в селе Видова, в крещении получил имя Мирослав. В 1951 году он окончил Духовную семинарию в Призрене. Затем учился на богословском факультете Белградского университета и окончил аспирантуру при богословском факультете Афинского университета.

После окончания университета будущий патриарх служил в югославской армии. Сербскую православную церковь он возглавил в 2010-м.

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Напомним, в конце октября в Черногории от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, скончался митрополит Черногорско-Приморской Сербской православной церкви Амфилохий (Ристо Радович).