От COVID-19 умер глава Сербской православной церкви патриарх Ириней
В августе ему исполнилось 90 лет
На 91-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, скончался глава Сербской православной церкви патриарх Ириней. Об этом написал в своем Instagram президент Сербии Александр Вучич.
"Для меня было честью, что Вас знал. Такие, как Вы, никогда не уходят", - написал глава страны.
Как сообщает "ВВС News Украина", о болезни Иринея стало известно в начале ноября, тогда же патриарха госпитализировали. Он находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.
Несколько дней назад появились сообщения, что ему стало лучше, однако уже 19 ноября состояние патриарха резко ухудшилось. Его лечением занималась группа российских врачей.
Известно, что патриарх Ириней (Гаврилович) родился 28 августа 1930 года в селе Видова, в крещении получил имя Мирослав. В 1951 году он окончил Духовную семинарию в Призрене. Затем учился на богословском факультете Белградского университета и окончил аспирантуру при богословском факультете Афинского университета.
После окончания университета будущий патриарх служил в югославской армии. Сербскую православную церковь он возглавил в 2010-м.
Напомним, в конце октября в Черногории от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, скончался митрополит Черногорско-Приморской Сербской православной церкви Амфилохий (Ристо Радович).