От COVID-19 умер экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен

Валери Жискар д'Эстен Фото из открытых источников

Политику было 94 года

В среду, 2 декабря от осложнений, вызванных COVID-19, скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Согласно сообщению, либеральный д'Эстен занимал пост президента с 1974 по 1981 год. Он имел тесные отношения с бывшим канцлером Западной Германии Гельмутом Шмидтом. Вместе они заложили основы единой валюты евро, установив Европейскую валютную систему.

Как отмечается, во Франции д'Эстен проводил либеральную политику. Так он легализовал аборты и развод по взаимному согласию. Среди других его заслуг запуск крупных инфраструктурных проектов, включая создание сети высокоскоростных поездов TGV во Франции, а также привлечение Франции к ядерной энергетике.

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Потерпев поражение на президентских выборах 1981 года, он не ушел из политики, вернул себе место в парламенте и возглавил региональный совет Оверни. Также Эстен был членом Европейского парламента с 1989 по 1993 год. Свою активную политическую карьеру он завершил в 2004 году после потери места в парламенте.

Следует отметить, что д'Эстен не осуждал российскую аннексию Крыма. По его мнению, выходом из этой ситуации могло стать проведение на полуострове повторного референдума, который соответствует мировым процедурным нормам.

Напомним, ранее от осложнений коронавирусной болезни скончался российский актер, заслуженный артист РФ Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце".