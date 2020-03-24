live
Новости » Мир Читати новину українською

Оставайтесь дома: Pornhub продлил бесплатную подписку на время карантина

Доступ к бесплатной подписки предоставлено до 23 апреля

Фото из открытых источников

Порносайт Pornhub продлил бесплатный доступ к премиум-подписке, чтобы таким образом помочь бороться с эпидемией COVID-19 и поощрить людей оставаться дома во время карантина. Соответствующая информация размещена на Instagram-странице ресурса.

Согласно сообщению, предложение актуально для пользователей по всему миру и будет действовать до 23 апреля.

"Будьте дома и помогите сгладить кривую (кривая заболеваемости, - ред.)! Поскольку COVID-19 продолжает влиять на всех нас, Pornhub решил продолжить Free Pornhub Premium во всем мире до 23 апреля. Итак, наслаждайтесь, оставайтесь дома и будьте в безопасности", - отметили представители Pornhub.

Напомним, представители украинского шоу-бизнеса поделились со зрителями Zik собственным опытом пребывания на карантине из-за угрозы распространения эпидемии коронавирус и рассказали, чем занимаются дома и как развлекают публику в то время, когда концерты и вечеринки – под строгим запретом.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Борислав Розенблат И HARD из Влащенко И 23.03.2020
Владимир Кацман в эфире телеканала ZIK, 24.03.20
Депутаты в изоляции. Обращение Зеленского к украинцам | Ток-шоу
За шаг до чрезвычайного состояния. Рост цен. Экспресс-тесты в Украине | Ток-шоу
Новые инфицирования. Чрезвычайная ситуация в стране | Детали недели | 21.03.20