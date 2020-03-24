Оставайтесь дома: Pornhub продлил бесплатную подписку на время карантина

Доступ к бесплатной подписки предоставлено до 23 апреля

Фото из открытых источников

Порносайт Pornhub продлил бесплатный доступ к премиум-подписке, чтобы таким образом помочь бороться с эпидемией COVID-19 и поощрить людей оставаться дома во время карантина. Соответствующая информация размещена на Instagram-странице ресурса.

Согласно сообщению, предложение актуально для пользователей по всему миру и будет действовать до 23 апреля.

"Будьте дома и помогите сгладить кривую (кривая заболеваемости, - ред.)! Поскольку COVID-19 продолжает влиять на всех нас, Pornhub решил продолжить Free Pornhub Premium во всем мире до 23 апреля. Итак, наслаждайтесь, оставайтесь дома и будьте в безопасности", - отметили представители Pornhub.

Напомним, представители украинского шоу-бизнеса поделились со зрителями Zik собственным опытом пребывания на карантине из-за угрозы распространения эпидемии коронавирус и рассказали, чем занимаются дома и как развлекают публику в то время, когда концерты и вечеринки – под строгим запретом.