Остался только один: В Кении убили уникальных белых жирафов

Caters News Agency

Их белый цвет обусловлен редким состоянием "лейцизмом", при котором клетки кожи не имеют пигментации

В одном из заповедников Кении нашли мертвыми двух редких белых жирафов - браконьеры убили их по неизвестным причинам, оставив лишь одного представителя данного вида.

Об этом сообщает BBC.

Председатель общины Ішакбини Хирола Мохаммед Ахмедноор утверждает, что в последний раз убитых жирафов видели больше трех месяцев назад.

Он подчеркнул, что этот день является печальным для всего региона, ведь в Кении находится единственное сообщество, которое заботится именно о белых жирафах.

"Это очень печальный день для сообщества Иджара и Кении в целом. Мы единственное сообщество в мире, которое занимается белыми жирафами", - сказал председатель общины.

По его словам, убийство жирафов является ударом по шагам, которые делало сообщество для сохранения редкого вида и тревожным призывом к дальнейшей поддержке усилий по их сохранению.

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В настоящее время известно, что браконьеров еще не нашли, а мотив их действий не установили.

Общество дикой природы Кении начало расследование инцидента.

Следует заметить, что такой необычный цвет кожи жирафов обусловлен редким состоянием, которое называется лейцизмом, при котором клетки кожи не имеют пигментации.

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Напомним, как сообщалось ранее, в Австралии из-за пожара полностью исчез один из видов животных.