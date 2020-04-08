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Основатель Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом

Работник коммунальной службы в защитном костюме дезинфицирует дом во Львове EPA-EFE

Дорси добавил, что если удастся справиться с COVID-19, фонд переключит внимание на образование

Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square - примерно 28% моего состояния - в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19", - сказано в сообщении.

Дорси добавил, что если удастся справиться с пандемией, фонд переключит внимание на образование.

Напомним, сейчас в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 1 430 141 человек. Из них  301 130 человек выздоровели. Наибольшее количество больных зафиксировано в США (367 758 человек), Испании (136 675 человек), Италии (132 547) и Германии (103 375).

На сегодня  в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели

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