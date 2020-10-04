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Основатель бренда Kenzo умер от коронавируса

Кензо Такада Фото из открытых источников

Известный дизайнер скончался на 81-году жизни

Японский модельер и основатель всемирно известного бренда Kenzo Кензо Такада умер от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, 81-летний модельер длительное время тяжело переносил болезнь. А в воскресенье, 4 октября, мужчина скончался в больнице французского города Нейи-сюр-Сен.

Заметим, Кензо Такада был первым японским дизайнером, представившим себя на подиумах Парижа, где и сделал свою карьеру. 

Родился модельер 1039 года в японской префектуре Хиого в многодетной семье. В 1958 году Кензо начал учебу в колледже Бунка, одном из самых респектабельных школ моды в Токио.

Впоследствии, в 1965 году мужчина переехал в Париж, а в 1970 его первая демонстрация моделей женской одежды вызвала большой интерес. Через 14 лет Министерство культуры Франции наградило Кензо Такаду Орденом искусств и литературы. А с 1988 года начался выпуск парфюмерии под маркой Kenzo.

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К слову, дизайнер ушел из моды шесть лет назад, однако больше всего прославился своими графическими и цветочными принтами. 

Напомним, ранее от коронавирусной болезни COVID-19 скончался 76-летний мексиканский актер Раймундо Капетильо известен как "Доктор Рейнальдо" из сериала "Дикая Роза". 

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