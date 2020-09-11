Осмотр автомобиля посла Украины не нарушает международные нормы, - Погранкомитет Беларуси

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим Фото из открытых источников

Белорусские пограничники руководствовались статьей 27 Закона о государственной границе Беларуси

Государственный пограничный комитет Беларуси отрицает, что проверка автомобиля посла Украины Игоря Кизима на белорусской границе нарушает нормы международных конвенций. Белорусские пограничники заявляют, что осмотрели транспортное средство в рамках законодательства страны. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Погранкомитета.

Согласно сообщению, белорусские пограничники руководствовались статьей 27 закона о государственной границе Беларуси.

"Нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов про дипломатические и консульские сношения, исключающие осмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были", - убеждают в Погранкомитете.

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Напомним, 7 сентября посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел. Тогда сообщалось, что несмотря на это, официальные отношения между Украиной и Беларусью все равно поставлены на паузу.

А вчера, 10 сентября, стало известно, что белорусские пограничники обыскали автомобиль посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, когда тот возвращался из Киева в Минск. Тогда он заявил, что сотрудники пункта пропуска нарушили нормы международного права.