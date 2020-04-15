Осенью Apple представит сразу четыре новых iPhone: Стали известны детали

Компания модернизирует процессоры новых устройств

Компания Apple осенью 2020 года представит два преемника iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max и две модели на смену iPhone 11. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, как минимум две модели новых смартфонов получат плоский экран и прямые грани. При этом "челка" станет меньше у всех новых моделей.

Сообщается, что iPhone Pro получит датчик света и систему 3D-сканирования LiDAR для дополненной реальности. Экран самого дорогого смартфона сделают больше — 6,7 дюйма вместо 6,5 дюймов, в iPhone 11 Pro Max. Что касается камер, то дорогие модели останутся с тремя, а базовые смогут рассчитывать лишь на две.

Также Apple обновит и процессоры новых устройств. Отмечается, что основной упор будет сделан на использование искусственного интеллекта и дополненной реальности, а также скорость работы.

Источники Bloomberg также сообщили, что Apple разрабатывает новые MacBook Pro, Apple TV, iMac и бюджетную версию iPad.

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Напомним, ранее в Apple запатентовали "умный дом", которым будет руководить сердечный ритм.