Орбан хочет запретить въезд иммигрантов в Венгрию из-за "биологической угрозы"

Чиновник высказался таким образом о нелегалах

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приезд всех иммигрантов в страну необходимо прекратить, поскольку они несут "биологическую угрозу". Об этом чиновник заявил в эфире радио Kossuth.

Отмечается, что глава правительства Венгрии высказался именно о тех, кто незаконно пересек границу. "Все нелегальные иммигранты, которые хотят въехать в страну без контроля, не только нарушают законодательство Венгрии, но и представляют биологическую угрозу. Это серьезная фраза, и поэтому я произношу это осторожно", – сказал Орбан.

В то же время, премьер-министр добавил, что заражать венгров могут лишь некоторые иммигранты, но правительство не знает, кто именно. По мнению Орбана, невозможно установить, кто из прибывших в страну заражен, поэтому необходимо "рассмотреть всех иммигрантов как потенциальных загрязнителей".

Чиновник добавил, что это может быть несправедливой позицией, но "с точки зрения венгров, которые могут быть жертвами этого, мы должны также думать о самозащите", – резюмировал Орбан.

Напомним, недавно посол Венгрии в Украине заявил, что необходимо увеличить количество контрольно-пропускных пунктов на украино-венгерской границе. Дипломат считает, что это стоит сделать для хороших экономических и туристических отношений между странами.