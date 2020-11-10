Опубликована карта Нагорного Карабаха после передачи земель Азербайджану

Армения и Азербайджан договорились о завершении военных действий в Карабахе Фото из открытых источников

Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы переходят под контроль Баку

Армения, Азербайджан и Российская Федерация в ночь на 10 сентября подписали соглашение о завершении войны на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Согласно этому документу, Ереван должен передать Баку отдельные регионы. Карту Нагорного Карабаха после передачи земель Азербайджану опубликовало РБК-Россия.

Согласно документу, Армения должна передать под контроль Баку Кельбаджарский (до 15 ноября) и Лачинский (до 1 декабря) районы. Кроме того, до 20 ноября 2020 годя армянская сторона обязалась передать Азербайджану Агдамский район Нагорного Карабаха.

РБК-Россия

Напомним, недавно Армения подписала капитуляцию в Нагорном Карабахе. В частности, армянская армия должна полностью покинуть территорию непризнанной республики. Кроме того, безопасность армянских поселений обеспечивает небольшой контингент российских миротворцев.

В результате Азербайджан до 1 декабря возвращает себе почти весь Карабах, у Армении остаются только те города в горных районах, которые она еще контролирует - Степанакерт, Мардакерт, Мартуни. Шуша и все другие районы, занятые азербайджанской армией, остаются под контролем Баку.