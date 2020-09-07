Оппозиция в Грузии выдвинула Саакашвили кандидатом в премьер-министры
Лидер партии "Единое национальное движение" считает, что Саакашвили должен встретиться со своим народом лицом к лицу
Грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало экс-президента страны, действующего главу Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили кандидатом в премьер-министры. Об этом на брифинге заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, передает "Грузия Online".
По его словам, сегодня вечером, 7 сентября, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сделает специальное заявление в связи со своими планами по возвращению в Грузию.
"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому единое национальное движение и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", - отметил Вашадзе.
Напомним, 27 августа Михаил Саакашвили записал видеообращение на фоне Днепра, в котором выразил благодарность Украине и заявил, что возвращается на Родину - в Грузию.
Однако позже министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что будет приветствовать возвращение экс-президента страны Михаила Саакашвили, поскольку там он находится в розыске и его ждет тюрьма.
А впоследствии стало известно, что грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение", которую в 2001 году создал Михаил Саакашвили, намерена выдвинуть политика на пост премьер-министра Грузии.