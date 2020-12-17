Оппозиция Армении выдвинула ультиматум Генпрокуратуре: Требуют ареста Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото из открытых источников

Оппозиция требует предъявить Пашиняну обвинение в государственной измене

Оппозиция Армении на сегодняшней акции протеста в Ереване выдвинула ультиматум Генеральной прокуратуре страны и требует до 21 декабря арестовать премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил представитель оппозиционной партии "Одна Армения" Артур Казинян на митинге, который транслировался в YouTube.

"Мы требуем вызвать Пашиняна на допрос в качестве подозреваемого, после чего немедленно арестовать по обвинению в государственной измене. После этого Генпрокуратура должна прекратить его полномочия на посту премьера" - объявил на митинге Казинян.

Оппозиционеры предоставили Генпрокуратуре время до 12:00 понедельника.

"Если наши требования не будут выполнены, мы начнем бессрочную сидячую акцию протеста у здания Генпрокуратуры", - сказал он.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и Российской Федерации относительно прекращения войны в Нагорном Карабахе.

Впоследствии глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что пошел на такой шаг, поскольку на этому настаивала армия.