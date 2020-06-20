Оппоненту Лукашенко предъявлено уголовное обвинение, – адвокат
Защита обжаловала задержание Бабарико
Претенденту на пост президента Беларуси, ексголові Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение. Об этом сообщил один из защитников Бабарико Дмитрий Лаевский в комментарии агентству "Интерфакс-Запад"
"Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой предъявлено обвинение, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела", - сказал он.
При этом адвокат подчеркнул, что "Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением" и "защита настаивает на его полной невиновности".
По его словам, Бабарико "жив и здоров".
Лаевский также сообщил, что согласно законодательству, защита обжаловала задержание Бабарико.
По его сведениям, в субботу защитники сына Бабарико – Эдуарда также встречались со своим подзащитным. При этом Лаевский отметил, что не имеет сведений относительно предъявления обвинения Эдуарду Бабарико, который был задержан вместе с отцом в прошлый четверг.
Он сообщил, что защита Бабарико-старшего ведут три адвоката, у Эдуарда Бабарико – два защитника.
Ранее сообщалось, что бизнесмена Виктора Бабарико, который является потенциальным соперником на следующих президентских выборах действующего лидера Беларуси Александра Лукашенко, а также его сына Эдуарда задержали и доставили на допрос к Комитету государственного контроля.