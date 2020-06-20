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Оппоненту Лукашенко предъявлено уголовное обвинение, – адвокат

Виктор Бабарико Фото из открытых источников

Защита обжаловала задержание Бабарико

Претенденту на пост президента Беларуси, ексголові Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение. Об этом сообщил один из защитников Бабарико Дмитрий Лаевский в комментарии агентству "Интерфакс-Запад"

"Виктору Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, сегодня предъявлено обвинение. Статью, по которой предъявлено обвинение, я не могу назвать в рамках подписки о неразглашении материалов дела", - сказал он.

При этом адвокат подчеркнул, что "Виктор Дмитриевич категорически не согласен с предъявленным обвинением" и "защита настаивает на его полной невиновности".

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По его словам, Бабарико "жив и здоров".

Лаевский также сообщил, что согласно законодательству, защита обжаловала задержание Бабарико.

По его сведениям, в субботу защитники сына Бабарико – Эдуарда также встречались со своим подзащитным. При этом Лаевский отметил, что не имеет сведений относительно предъявления обвинения Эдуарду Бабарико, который был задержан вместе с отцом в прошлый четверг.

Он сообщил, что защита Бабарико-старшего ведут три адвоката, у Эдуарда Бабарико – два защитника.

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Ранее сообщалось, что бизнесмена Виктора Бабарико, который является потенциальным соперником на следующих президентских выборах действующего лидера Беларуси Александра Лукашенко, а также его сына Эдуарда задержали и доставили на допрос к Комитету государственного контроля.

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