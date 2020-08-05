Оппонент Лукашенко заявила, что ей угрожали с украинского номера

Светлана Тихановская Пресс-служба "Страна для жизни"

Ей угрожали тюрьмой и детским домом для ее детей

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановська сообщила, что ей и ее детям угрожали неизвестные, позвонив с украинского номера. Об этом она рассказала в интервью российскому изданию “Новое время”.

По ее словам, телефонный звонок был с неизвестного номера, и ей угрожали тюрьмой и детским домом для ее детей.

“Ну это такое, знаете, было так низко и подло. Я никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала. И решила, что это мои дети, и я должна их защищать”, — рассказала она.

Тихановская также добавила, что в тот момент чувствовала огромную ответственность за людей, которые поверили в ее мужа Сергея, экскандидата в президенты Беларуси, а затем и в нее. Но говорит: ни одна мама не пожертвует своими детьми ради кого бы там не было.

“Но потом села, подумала, что это очень... Объективных причин меня сажать в тюрьму или детей забирать в детдом нет. И если я приму какие-то меры безопасности, то этого можно будет избежать. Это был один аргумент в пользу того, что мне стоит идти дальше”, — отметила Тихановська.

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