Оползень в Норвегии: Спасатели нашли тела пяти погибших

Оползень в Норвегии Terje Bendiksby / Ritzau Scanpix

Еще пять человек числятся пропавшими без вести

В Норвегии спасатели обнаружили тело пятого погибшего через четыре дня после оползня в стране. Об этом сообщает NRK.

Отмечается, что пятого тело погибшего нашли сегодня, 3 января, около шести утра по местному времени. Среди жертв установлена личность лишь одного из погибших - это 31-летний мужчина.

При этом судьба еще пяти человек, в том числе двух девочек, остается неизвестной. Среди пропавших без вести – две девочки в возрасте 2 и 13 лет, две женщины, одна из которых беременна, и ее муж. На месте трагедии эвакуировали около 700 местных жителей.

Напомним, 30 декабря на юге Норвегии произошел масштабный оползень, в результате которого пострадали несколько человек. Сначала число пропавших оценивали в 26 человек, однако впоследствии эта цифра уменьшилась до 15.

Ранее сообщалось, что в сентябре на востоке Уганды сильные ливни вызвали масштабный оползень, в результате чего было уничтожено более полтысячи домов, минимум один человек погиб.