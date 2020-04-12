ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи нефти, - Reuters

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Речь идет о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае - июне

В воскресенье, 12 апреля, страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) согласовали крупнейшее в истории сокращением добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, ОПЕК, Россия и другие страны, производящие нефть, договорились сократить выпуск на рекордное количество, что составляет около 10 процентов мировых поставок. По данным СМИ, такое решение было принято для того, чтобы поддержать цены на нефть на фоне пандемии коронавируса.

По предварительной информации, ОПЕК+ согласилась сократить выпуск на 9,7 миллиона баррелей в день за май-июнь после компромисса с Мексикой.

Напомним, недавно, 9 апреля, Российская Федерация и Саудовская Аравия договорились о существенном сокращении добычи нефти на уровне 20 процентов от мирового.