ООН планирует создать фонд для борьбы с коронавирусом

Официальное сообщение о создании фонда может быть сделано позже на этой неделе

Организация Объединенных Наций намерена создать специальный фонд для поддержки лечения людей, зараженных коронавирусом. Об этом заявила глава МИД Норвегии Инэ Мари Эриксен Сорейде, пишет The Irish Times.

"Многосторонний донорский фонд под эгидой ООН обеспечит предсказуемость для наших партнеров и поможет сделать усилия (противодействия коронавирус - ред.) эффективнее" - проинформировала министр.

Сорейде отметила, что целью фонда является помощь развивающимся государствам и тем, которые имеют слабые системы здравоохранения, в разрешении кризиса. Кроме этого, фонд также поможет преодолеть долгосрочные последствия, связанные с пандемией коронавирус SARS-CoV-2.

Отмечается, что официальное сообщение о создании фонда может быть сделано позже на этой неделе.

Напомним, 23 марта количество зараженных коронавірусною инфекцией COVID-19 в мире составляет 339 259 человек, в частности в Украине известно о 73 случая инфицирования.