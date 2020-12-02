ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков: Голос Украины стал решающим

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Решение о реклассификации каннабиса удалось принять благодаря позиции Украины, чей представитель "воздержался"

Комиссия Организации Объединенных Наций проголосовала за исключение каннабиса для медицинских целей из списка самых опасных наркотиков в мире. Такое "историческое" решение было одобрено сегодня, 2 декабря, на 63-й внеочередной сессии, передает The New York Times.

Согласно сообщению, в голосовании Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене приняли участие представители 53 государств-членов.

Так, была рассмотрена серия рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по реклассификации каннабиса и его производных. Ключевая касалась исключения каннабиса из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах от 1961 года, где он был включен в список опасных и таких, что вызывают сильную зависимость опиоидов, таких как героин.

Решение о реклассификации удалось принять благодаря позиции Украины, чей представитель "воздержался". США и европейские страны были среди тех, кто проголосовал "за", в то время, как Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия были "против".

Отмечается, что использование марихуаны в медицине стало популярным в последние годы, и продукты, содержащие производные конопли, такие как каннабидиол или CBD, нетоксичное соединение, наполнили индустрию оздоровления.

Некоторые исследования показали, что CBD может защитить нервную систему и облегчить судороги, боль, беспокойство и воспаление. Список продуктов, содержащих CBD, включая кремы, сыворотки, газированную воду и соки, также будет быстро расширяется.

Рекомендации по изменению классификации марихуаны впервые были сделаны Всемирной организацией здравоохранения в 2019 году. Но они вызвали политический раскол, что привело к большим паузам в голосовании комиссии ООН.

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Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что украинское общество не готово к легализации проституции и наркотиков, таких как каннабис. По словам спикера, легализацию легких наркотиков в Украине можно рассматривать как лазейку для плохих идей.