Омоновцы разогнали людей возле Минского тракторного завода, двое задержанных

Минский тракторный завод Фото из открытых источников

В отношении задержанных начали административный процесс

В Беларуси возле проходной Минского тракторного завода правоохранители разогнали людей, которые собрались на акцию протеста. Об этом сообщает в Telegram пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"Сегодня утром, 19 августа, возле проходной столичного завода "МТЗ" состоялось несанкционированное массовое мероприятие. Его участники мешали заводчанам пройти на работу. На место прибыли сотрудники органов внутренних дел, предупредили собравшихся о нарушении законодательства и попросили разойтись", - отметила представитель МВД.

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Как отмечается, некоторые из граждан не прислушались к требованиям, поэтому милиционеры оттеснили толпу и задержали двух участников мероприятия.

"В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Для рассмотрения дела об административном правонарушении будут направлены в суд", - добавила Чемоданова.

Напомним, накануне Министерство внутренних дел Республики Беларусь заявило о смерти еще одного человека во время протестов, охвативших всю страну.