Олимпийские игры 2021 года должны стать символом надежды для мира, – ВОЗ

По словам главы ВОЗ, пока точно неизвестно, состоится ли Олимпиада в следующем году

Олимпийские игры следующего года в Японии должны стать символом надежды для мира. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, в обращении к лидерам стран на саммите G20, говорится на сайте ВОЗ.

По словам Гебреисуса, пока никто с точностью не может сказать, состоятся ли летние Олимпийские игры в Токио в 2021 году. Однако организаторы и Всемирная организация здравоохранения прилагают усилия, для того, чтобы такое масштабное мероприятие осуществилось.

Кроме того, глава ВОЗ поодержал сотрудничество для проведения Олимпиады. "Я хотел бы поприветствовать премьер-министра Японии Есихидэ Сугу и заверить его в том, что ВОЗ работает с Международным олимпийским комитетом, чтобы сделать Олимпийские игры в Токио в следующем году успешными. Они должны стать символом надежды для всего мира", – высказался Гебреисус.

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Напомним, недавно организаторы Олимпийских игр в Токио, которые перенесли из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год, объявили, что в марте следующего года проведут серию тестовых соревнований на олимпийских объектах. Японские власти настаивают на том, что будут готовы к проведению такого массового мероприятия.