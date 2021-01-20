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Оксфордские ученые намерены создать вакцину против новых штаммов коронавируса

Фото из открытых источников

Сейчас ученые оценивают способность своей вакцины против COVID-19

Группа исследователей из Оксфордского университета разработает вакцину против новых штаммов коронавируса, появившихся в Великобритании и других странах. Об этом пишет Independent.

В частности, пока что ученые оценивают способность своей вакцины против COVID-19 обеспечить защиту от новых штаммов вируса, которые распространились из Британии и ЮАР.

Сообщается, что первые результаты должны появиться в первой половине февраля. По предварительным выводам ученых, Оксфордская вакцина не требует адаптации к "британскому" штамму.

В то же время они уже начали синтез новых версий вакцины.

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Напомним, Италия готовит юридические иски против американской компании-производителя вакцины от коронавируса Pfizer. Причиной такого решения является то, что фармацевтическая компания нарушила сроки поставки вакцины, которые были согласованы.

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