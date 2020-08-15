Окружение Лукашенко планирует побег в Россию, - Bloomberg

Протесты в Беларуси 10 августа Белсат

Побег планируется в случае свержения власти

Стало известно, что окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с представителями Кремля о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в распоряжении журналистов оказалась информация, предоставленная двумя людьми, знакомыми с переговорами.

"В то время как Лукашенко заявил в пятницу, что у него нет планов уезжать (из страны - ред), некоторые люди из его окружения сообщили кремлевским контактам о возможном бегстве в Россию в случае их свержения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Bloomberg, сообщая о вероятной подготовке побега белорусской верхушки в РФ, отметил, что накануне Лукашенко сделал важную уступку Москве, когда освободил ранее задержанных членов ЧВК Вагнера.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации в стране, которая, по его словам, угрожает не только Беларуси.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.