Окей Google, Apple разрабатывает собственный браузерный поисковик, - FT

Apple разрабатывают собственный поисковик Фото из открытых источников

Для этого Apple уже наняла главу поискового направления Google

Компания Apple активно разрабатывает собственный поисковый сервис для браузеров. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечается, для активизации в этом направлении послужил иск Минюста США к компании Google по обвинению в монополии на поисковые системы.

По данным издания, обновленная iOS 14 уже может выполнять наиболее популярные поисковые запросы без поисковика Google. Apple как правило держит в секрете свои планы, но новая функция свидетельствует о том, что компания занялась вопросом вплотную.

При этом добавляется, что еще в 2018 году Apple наняла бывшего руководителя поискового направления Google Джона Джаннандреа. Теперь он развивает технологии искусственного интеллекта для конкурентов.

Также компания продолжает систематически собирать разработчиков "архитектуры инновационной поисковой технологии".

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